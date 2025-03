Il Partito Democratico del Vco punta su Riccardo Brezza: è il candidato alla segreteria provinciale

Il Partito Democratico del Vco sta per iniziare una fase congressuale per scegliere il nuovo segretario provinciale. Candidato unico alla carica è Riccardo Brezza, attuale capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Verbania. I motivi di questa scelta, da parte di Brezza, risiedono nella “necessità di mettersi a disposizione del territorio, per rafforzare i rapporti con le istituzioni locali e con i cittadini”.

“La vita di partito – spiega Brezza – non è mail semplice, soprattutto a livello locale. C’è tanto lavoro da fare, ma ci sono anche tante persone che hanno voglia di darsi da fare per rilanciare la politica anche su un piano generazionale”. Tra gli obiettivi del candidato, infatti, c’è anche quello di attrarre sempre più giovani, per offrire alla politica locale l’opportunità di un ricambio generazionale che vada incontro alle nuove necessità del territorio.

Sono tante le sfide che il ruolo di segretario provinciale di partito porta con sé, ma Brezza si dice pronto ad affrontarle. “Tra i temi principali c’è sicuramente quello della sanità nel Vco. Come abbiamo sempre fatto in questi anni – spiega - ci batteremo per garantire il servizio pubblico ai cittadini, anche in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo”.

Il capogruppo del Pd verbanese ribadisce la contrarietà alle posizioni della regione Piemonte, che investirà 200 milioni di euro per la ristrutturazione degli ospedali di Verbania e Domodossola accantonando l’idea, sostenuta da più fronti, di un ospedale unico.

Ma non solo sanità. “Il nostro è un territorio che ha un estremo bisogno – prosegue Brezza – di nuove strategie per lo sviluppo economico. Si parla spesso di transizione economica verso il turismo: è sicuramente un aspetto positivo, dobbiamo tenere conto che facciamo ancora fatica a far rimanere i giovani nel Vco una volta terminati gli studi”.

Infine, tra i temi più importanti figurano i tagli agli enti locali e ai comuni: “Bisogna dare attenzione agli enti pubblici – sottolinea Riccardo Brezza -. I tagli ai comuni introdotti dal governo Meloni non portano altro che una riduzione dei servizi ai cittadini, ed è inaccettabile”.