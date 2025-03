Gli Ice Wings lanciano il singolo d’esordio “Cola Malediction”

Gli Ice Wings, band composta da quattro giovanissimi talenti del Vco, hanno pubblicato il loro singolo d’esordio, Cola Malediction, un brano che trasuda energia, irriverenza e la spontaneità tipica della loro adolescenza. Con un sound fresco che unisce hard rock e alternative, il pezzo è una vera esplosione di creatività, uno spaccato della loro realtà nella sala prove, un luogo dove i cavi si intrecciano con il caos creativo, dando vita a una musica pura e senza compromessi.

Il titolo stesso, Cola Malediction, racconta l’ironia e il carattere della band. La "maledizione" legata alla lattina di cola è solo un pretesto scherzoso, un invito a non prendersi troppo sul serio e a lasciarsi travolgere dalla follia sana di questi ragazzi. Il loro approccio alla musica è genuino, energico e coinvolgente, un richiamo a chiunque voglia essere parte della loro avventura sonora. E' possibile ascoltare la canzone al link.

Gli Ice Wings nascono nel 2021, quando Annika De Rosa (voce), Eleonora "Eluzz" Rasi (basso), Cedric Tommasato (batteria) e Gabriele "Gege" Rolando (chitarra), tutti quindicenni, si incontrano tra le mura delle scuole medie e decidono di fondare la band. Cresciuti tra corsi e associazioni musicali locali, hanno da subito un’idea chiara: la musica sarebbe stata la loro strada. Nel tempo, il gruppo perfeziona il proprio stile, esibendosi in locali e piazze della provincia, guadagnandosi una crescente attenzione e un pubblico entusiasta.

Nel 2023 e 2024, gli Ice Wings si fanno notare con aperture per band affermate e jam session che catturano l’interesse di nuovi fan. La loro energia travolgente ha conquistato anche l’agenzia di management Sorry Mom!, con la quale hanno firmato un contratto nel luglio 2024, aprendo così le porte a un futuro musicale più ampio. Con tre singoli già pronti per il debutto e molti altri in cantiere, gli Ice Wings sono pronti a lasciare il segno nella scena musicale.