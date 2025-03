Baceno, si cerca un gestore per il campeggio Buscagna e il trasporto Devero-Crampiolo

Il comune di Baceno cerca un gestore per il campeggio Buscagna, per il trasporto interno Alpe Devero e Crampiolo e per la battitura delle piste interne. Al gestore andranno i proventi della gestione dei servizi in concessione, come controparte, a titolo gratuito da parte del concessionario ci sarà la battitura delle piste interne in Devero, oltre che la pista di collegamento fra Devero e Crampiolo. La concessione durerà quattro anni.

Il gestore dovrà garantire l’apertura del campeggio Buscagna di Devero nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Il comune riferisce nell'avviso che gli incassi lordi onnicomprensivi medi nell’ultimo triennio analizzato sono stati di 35.000 euro, pertanto il valore stimato della concessione è di 140.000,000 euro.

L'avviso è volto alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di soggetti potenzialmente interessati all'affidamento. Nell'avviso si legge che è possibilità del comune richiedere, in sede di trattativa, anche un canone di concessione che l’ente potrà rinvestire del tutto o in parte in opere di miglioria.

Coloro che sono interessati dovranno compilare entro il 17 marzo alle ore 12.00 un modulo pubblicato nel sito del comune e trasmetterlo a mezzo Pec all'indirizzo baceno@pec.it. Terminata questa prima fase ci sarà poi l’invito alla procedura negoziata tra chi sarà risultato idoneo alla partecipazione.