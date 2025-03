Promozione, sfida ossolana tra Ornavassese e Juve Domo

Tutti in campo domenica per la venticinquesima giornata del campionato di Promozione. La Juventus Domo, che si trova a soli due punti dal secondo posto, affronterà in trasferta l’Ornavassese, fanalino di coda della classifica. I ragazzi di mister Nino sono reduci dalla vittoria contro la Union Novara, ma hanno avuto un cammino altalenante nelle ultime giornate: se ormai il Cossato sembra irraggiungibile, Ivrea e Fulgor Chiavazzese sono sempre nel mirino dei granata. Gli uomini di Fusè, dal canto loro, hanno perso di misura una settimana fa nella tana della capolista, e cercano una vittoria di prestigio per accorciare il distacco dalle dirette concorrenti per la salvezza, e per confermare i notevoli progressi mostrati in questo girone di ritorno. All’andata furono i domesi ad imporsi con un netto 3-0.

Tra gli incontri in programma spicca anche la trasferta della capolista Cossato sul campo dell’Omegna, una sfida molto difficile per i rossoneri, obbligati a cercare punti salvezza contro un avversario che finora ha mostrato grande solidità e continuità. I rossoneri - dopo l'esonero dell'allenatore Foti - devono riscattare la pesante sconfitta subita nel turno precedente contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella per 5-1, un risultato che ha confermato le difficoltà della squadra. I nigoglini hanno raccolto appena tre punti nelle ultime nove giornate, e affrontano un avversario che all’andata si impose per 2-0. Per provare a ribaltare i pronostici, servirà una prestazione di grande carattere.

Il Feriolo ospiterà il Cameri, in una sfida importantissima nella lotta per la permanenza in categoria. I gialloblù sono reduci dall'importante vittoria in trasferta contro il Montanaro di domenica scorsa, e devono dare continuità alle proprie prestazioni per uscire dalla zona pericolosa. Il Cameri, dal canto suo, è reduce da un buon pareggio per 2-2 contro l’Arona, e cercherà di strappare punti preziosi anche al “Galli”. L’incontro di andata terminò con un pareggio per 1-1, un risultato che questa volta potrebbe non accontentare nessuna delle due formazioni.

Le partite in programma:

Omegna - Città Di Cossato; Union Novara - Orizzonti Canavese; Feriolo - Cameri; Ivrea - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Fulgor Chiavazzese RV - Gattinara; Ornavassese - Juventus Domo; Dufour Varallo - Montanaro; Arona - Virtus Vercelli