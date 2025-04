Protezione civile e Volontari soccorso si presentano alla cittadinanza

Protezione civile del Vco e Volontari del Soccorso di Villadossola uniti per far conoscere alla cittadinanza le opportunità per mettersi a disposizione degli altri e dare il proprio contributo alla comunità.

Le due associazioni infatti hanno organizzato per martedì 29 aprile a Vogogna, presso il Teatro comunale ricreatorio alle 20.30, un incontro informativo con alcuni rappresentanti delle due associazioni. I volontari racconteranno il loro percorso e forniranno tutti i dettagli per entrare a far parte dei sodalizi.