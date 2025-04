"Di corsa verso il Brasile", torna la gara benefica a Ornavasso

È in programma per mercoledì 30 aprile a Ornavasso la quarta edizione di “Di corsa verso il Brasile”, la gara podistica non competitiva organizzata per raccogliere fondi a favore del progetto “Parceiro solidàrio” della città di Feira de Santana (Bahia), per creare uno spazio di aggregazione ed educazione per bambini e adulti delle favelas.

La corsa è aperta a tutti e prevede due diverse distanze, 6 o 2 chilometri, con la distanza breve dedicata ai bambini. Il ritrovo è fissato per le 19.00 al Lago delle Rose, mentre la partenza è prevista per le 20.00. Al termine saranno consegnati premi a sorteggio, durante un buffet aperto ai partecipanti. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 8035578.