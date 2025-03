Findomo Pediacooph24 vince con carattere a Oleggio

Successo in rimonta per la Findomo Pediacooph24, che riscatta il ko dell'infrasettimanale a Cavagnolo. Ad Oleggio i granata si sono imposti di 2, 74-72: la svolta nel terzo quarto, da 22-3, che ha cambiato l'inerzia del match che fino all'intervallo era tutta dei padroni di casa, avanti di 14 sul 52-38.

"Ho strigliato la squadra negli spogliatoi per l'atteggiamento e l'approccio difensivo e c'è stata la svolta: è arrivata una vittoria sudata e sofferta, su un campo difficile. Un successo prezioso per la classifica'' il commento di coach Scillone. A fare la differenza nel finale è stata anche la freddezza dalla lunetta di Realini e Donaddio (16 punti e 10 rimbalzi), mentre il top scorer è stato Cerutti con 17 punti. Per Oleggio 18 di Radini, 12 di Tomasini e 11 di Brustia.