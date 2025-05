Piccinini: “A Fomarco stagione difficile, ma abbiamo raggiunto gli obiettivi”

Il campionato di Seconda Categoria è terminato con la vittoria dell’Esio e la retrocessione di Maggiora e Crodo e non ci saranno code di playoff/playout per le società del nostro territorio.

Il Fomarco, dopo un ottimo avvio di stagione, ha chiuso il campionato con il fiato corto, terminando in terzultima posizione ed evitando le insidie dei playout solo grazie agli otto punti di vantaggio sul Maggiora.

Mister Tiziano Piccinini, come giudica la stagione del Fomarco?

“È stata una stagione durissima, abbiamo affrontato problemi di ogni genere e avuto tantissime defezioni nel corso del campionato, sia per infortunio, come nel caso di Vittoni, sia per problemi di altra natura. Ma alla fine abbiamo raggiunto i nostri obiettivi: salvezza e lancio di giovani in prima squadra”.

Avete avuto un avvio fulminante, con cinque vittorie nelle prime cinque partite, poi il calo e alla fine avete rischiato di fare i playout. Come si spiega?

“Come dicevo, abbiamo avuto tante, troppe defezioni nel corso dell’anno. Oltre agli infortuni, abbiamo avuto parecchi giocatori che a un certo punto hanno mollato, e dopo le festività natalizie abbiamo sempre fatto allenamento con soli 6-7 elementi della prima squadra, tutti gli altri erano ragazzi della Juniores. È chiaro che perdere diversi giocatori di categoria e sostituirli con ragazzi privi di esperienza ti fa perdere diversi punti, ma posso dire che, nonostante le sconfitte, non abbiamo mai demeritato contro nessuno”.

La nota positiva di quest’anno?

“I giovani del nostro vivaio. Da loro ho sempre avuto disponibilità e voglia di imparare, nel corso dell’anno hanno esordito in Seconda Categoria 14 giovani nati tra il 2005 e il 2009, a loro va fatto un grande applauso”.

Cosa farà Tiziano Piccinini la prossima stagione?

“Penso che smetterò, ormai ho 70 anni e alleno da quaranta, è ora di fermarsi. L’ultima parte di stagione poi è stata massacrante, non vedo l’ora di riposare. Ringrazio il Fomarco per questi begli anni insieme, è una società sana, fatta di tante persone che si danno da fare, e sicuramente riusciranno ad andare avanti anche senza di me”.

L’impressione però è che solo a settembre sapremo se mister Piccinini riuscirà davvero a stare lontano dai campi di gioco…