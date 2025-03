Circolava con un'auto sotto sequestro: patente revocata dalla polizia locale

Grazie all’implementazione della strumentazione tecnologica installata dall’amministrazione comunale ai sistemi di lettura targhe ai varchi cittadini, la polizia locale di Domodossola ha intercettato un’autovettura di marca Tesla che circolava nonostante fosse sotto sequestro. In questo caso il legislatore ha previsto sanzioni che vanno da 1.984,00 a 3.968,50 euro, oltre all’alienazione del veicolo e la revoca della patente di guida.

La sempre più ampia diffusione di strumenti tecnologici consente alla polizia locale di monitorare con capillarità il nostro territorio, a garanzia delle norme della circolazione stradale e della sicurezza dei cittadini, consentendo l’intercettazione di veicoli oggetto di inserimento in black list, per i più disparati motivi, anche in ambito di indagini giudiziarie.

Purtroppo, l’accesso a queste banche dati ministeriali è tuttora oneroso per le polizie locali, e non contempla ancora la possibilità di avvalersi in tempo reale di tutte le informazioni in quelle banche dati contenute.