Tre giorni di teatro con lo spettacolo ‘’Il popolo contro Maria Barbella’’

Tre giorni di teatro a Crodo. Dove va in scena ‘’Il popolo contro Maria Barbella’’, un viaggio tra l’Italia e l’America alla fine dell’Ottocento che racconta di un emigrante italiano che muore a Manhattan per mano di una compaesana da lui brutalmente sedotta e abbandonata. Lo storia poggia sulla condannata alla sedia elettrica per la donna. A questo punto entra in scena la contessa Cora Slocomb, ereditiera americana, sposata con un nobile friulano, il conte Detalmo Savorgnan di Brazzà, fratello di Pietro, il pioniere del Congo, l’unico esploratore che agiva nel rispetto dei popoli indigeni. Attivista antesignana, Cora inizia la prima campagna contro la pena di morte per salvare la giovane dal suo atroce destino.

A mettere in scena ‘’Il popolo contro Maria Barbella’’ è la Compagnia teatrale Vittorio Resta di Crodo. Gli spettacoli sono in programma il 13, 15, 17 marzo (ore21) al teatro Fogagnoli al Centri Studi Ginocchi. La regia è di Marco Mantovani, direttrice di scena Monica Ferraro, musiche e luci Adelina Comunale, voce esterna Nadia Panziera, disegno e loro Renzo Foglietta

Per assistere agli spettacolo (costo del biglietto 10 euro) occorre prenotarsi al 3331223388 oppure scrivere a info@centroginocchi.it.