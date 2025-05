"Dai dai, cünta sü": torna la rassegna culturale in memoria di Benito Mazzi

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Benito Mazzi, tra gli scrittori ossolani più amati e conosciuti. L’autore vigezzino torna protagonista, nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 maggio, con la seconda edizione di "Dai dai, cünta sü", una rassegna culturale in programma a Santa Maria Maggiore e organizzata proprio in memoria di Benito Mazzi, il cui ricordo rimane sempre vivo. La rassegna prevede incontri, confronti, presentazioni, canti e degustazioni, promossi come anteprima del festival Sentieri e Pensieri. Il programma sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.