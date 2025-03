Il Cinema Corso presenta i film della settimana: emozioni, misteri e avventure per tutti

Anche questa settimana il Cinema Corso offre una selezione di film imperdibili, che spaziano dal dramma storico al thriller psicologico, fino all'animazione per tutta la famiglia. Scopriamo insieme i titoli in programmazione!

IL NIBBIO

Diretto da Alessandro Tonda, "Il Nibbio" racconta gli ultimi ventotto giorni di vita di Nicola Calipari (interpretato da Claudio Santamaria), agente del SISMI, prima del tragico evento del 4 marzo 2005. Il film esplora la sua missione per salvare la giornalista Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), rapita in Iraq. Tra trattative pericolose, tensioni diplomatiche e momenti di grande intensità, il film rende omaggio al coraggio e al sacrificio di un uomo che ha dato la vita per proteggere gli altri.

Programmazione:

Giovedì 13 marzo 20.30

Venerdì 14 marzo ore 21:00 (Serata in esclusiva con presentazione del film)

Sabato 15 marzo ore 20:30

Domenica 16 marzo ore 20:30

Lunedì 17 marzo ore 20:30

Guarda il trailer:

GIOCO PERICOLOSO

Un thriller intrigante diretto da Lucio Pellegrini, "Gioco Pericoloso" segue la relazione tra Giada (Elodie) e Carlo (Adriano Giannini). Lei è una ballerina professionista pronta al debutto del suo primo spettacolo da protagonista, mentre lui è uno scrittore in crisi. L’incontro con Peter Drago (Eduardo Scarpetta), un giovane artista dal passato misterioso, porta a galla segreti inconfessabili e minaccia di sconvolgere la loro vita.

Programmazione:

Giovedì 13 marzo 20.30

Venerdì 14 marzo ore 20:30

Sabato 15 marzo ore 20:30

Domenica 16 marzo ore 20:30

Lunedì 17 marzo ore 20:30

Guarda il trailer:

ELFKINS - MISSIONE GADGET (Film d’animazione)

Perfetto per tutta la famiglia, il nuovo film animato di Ute von Münchow-Pohl riporta sul grande schermo gli Elfkins, piccoli esseri magici divisi tra tradizione e innovazione. La protagonista Elfie scopre una gang di Elfkins tecnologicamente avanzata, mentre il suo spirito avventuroso la porta a incontrare Bo, con cui vivrà una straordinaria avventura tra il mondo magico e quello umano. Tra amicizia, emozioni e colpi di scena, questa storia è un mix di divertimento e magia!

Programmazione:

Sabato 15 marzo ore 17:30

Domenica 16 marzo ore 17:30

Guarda il trailer: