Tennis tavolo, Granprix Aosta: TT.Ossola2000 porta a casa ottimi risultati

La trasferta a Aosta del Granprix si è conclusa con una giornata di sport e soddisfazioni per i giovani atleti. Tra le prestazioni di spicco:

Under 13: Federico conquista l'argento, mentre Ivan e Lorenzo si piazzano al 5° posto. Samuel e Simone chiudono al 9° nei recuperi.

Under 15: Federico si prende il bronzo, Lorenzo è 5°, mentre Ivan, Marco e Alessio si posizionano al 17°. Simone e Samuel si piazzano al 5° e 9° nei recuperi.

Under 17: Emil e Marco 9°, Alessio ottimo 3° nei recuperi, Luca 5° nei recuperi.

Under 19: Emil è 5°, Luca vince i recuperi, Gabriele chiude al 3° nei recuperi.

Un’ottima giornata di sport che ha visto i ragazzi impegnarsi con determinazione e raggiungere importanti traguardi.