Autostrada A26, chiuso per due notti il tratto tra Arona e Baveno

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa dell’esecuzione di lavori di manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, è prevista la chiusura per due notti del tratto compreso tra Arona e Baveno, dal km 165.5 al km 189.9, in direzione Gravellona Toce. In particolare, la modifica alla viabilità è in programma dalle 22.00 del 18 marzo alle 6.00 del 19 marzo e dalle 22.00 del 20 marzo alle 6.00 del 21 marzo.

Il traffico diretto verso Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e rientrare eventualmente allo svincolo di Baveno.