Rosa Ski Raid: ultimi preparativi per la gara ai piedi del Monte Rosa

Mancano ormai pochi giorni alla VII edizione della Rosa Ski Raid, gara di sci alpinismo che si disputa domenica 16 marzo sotto la parete Est del Monte Rosa, e a raccontarci gli ultimi sviluppi è Aldo De Gaudenzi, responsabile dell’evento: “La situazione neve è buona, anche se le previsioni questa settimana non sono delle migliori. Se dovesse nevicare qualche giorno prima della gara va bene, troppo a ridosso, invece, diventa un problema tracciare e mettere in sicurezza.Dal punto di vista tecnico- organizzativo è quasi tutto pronto, mancano solo alcuni dettagli da definire. Qualche atleta forte parteciperà anche se in concomitanza, il prossimo fine settimana, ci sarà la Pierra Menta, alcune gare di Coppa del Mondo senior e il SellaRonda. Speriamo nella presenza di atleti ossolani e ci auguriamo un numeroso pubblico”.