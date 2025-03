Villa Taranto, iniziano le fioriture

La squadra di quindici giardinieri guidati da Fabrizio Butté, responsabile botanico di Villa Taranto, è al lavoro per preparare al meglio i giardini che domenica 16 marzo riapriranno al pubblico per la nuova stagione. Saranno 260 giorni di apertura, fino all'autunno inoltrato, in cui si susseguiranno oltre 100mila fioriture tra annuali e stagionali che coloreranno gli oltre 2mila metri quadrati di aiuole. Si partirà con le bulbose, tulipani innanzitutto, e poi camelie, rododendri, magnolie rododendri e narcisi per proseguire poi con gli arbustri, gli alberi e le innumerevoli specie botaniche.

"I giardini cambiano continuamente nel corso dell'anno - spiega Fabrizio Butté - e meriterebbero più visite per poterne apprezzare i diversi aspetti. Villa Taranto è come un vecchio signore, a noi spetta il compito di trattarlo con delicatezza e mantenerlo, dopo 100 anni, in tutta la sua bellezza. Dobbiamo intervenire con attenzione e delicatezza, assecondando anche i cambiamenti climatici. Ogni anno inseriamo nuove piante, ovviamente rare, e il catalogo botanico si arricchisce".





Quest'anno i visitatori potranno trovare nuove rose vicino alla fontana dei putti, nell'area delle colonne un nuovo tappeto erboso e molto altro ancora.

"Incrementiamo e sostituiamo le piante e i fiori - spiega ancora - molti dei quali più mediterranei e tropicali, cosa che sarebbe stata impossibile anni fa. Dal 2015 poi abbiamo abolito completamente l'uso di fitofarmaci e altri prodotti chimici, e questo ci consente di contribuire a preservare l'ambiente ".







Da quest'anno il biglietto d'ingresso a Villa Taranto, grazie all'accordo con il Centro Eventi il Maggiore, consente anche la visita al museo del Paesaggio: "Il nuovo biglietto del costo di 15 euro avrà validità 48 ore - spiega il direttore Andrea Cottini - per la nuova stagione stiamo predisponendo anche una serie di iniziative a carattere culturale. Ospiteremo infatti incontri, musica e altri eventi. Il nostro obiettivo è quello di aprirci al territorio e testare nuove possibilità".



Da quest'anno sarà anche possibile acquistare online i biglietti d'ingresso all'indirizzo https://www.villataranto.it/it/biglietti-online/.