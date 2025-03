A Verbania la manifestazione per l'Europa FOTO

Uno sventolio di bandiere blu stellate, vessillo dell’Europa, impugnate da una piccola folla sotto la tettoia dell’Imbarcadero vecchio di Intra a supporto della piazza romana organizzata da Michele Serra. “Viviamo una fase storica delicata e complessa– ha esordito Giacomo Molinari, segretario del Pd di Verbania -, siamo qui per un futuro che sia d’Europa, siamo qui per rinnovare la promessa fatta tanti anni fa da Altiero Spinelli e dagli altri firmatari del manifesto di Ventotene. Questa bandiera deve rappresentarci tutti”.

“Siamo in tanti qui e, ancora di più oggi a Roma – ha aggiunto Andrea Bosio (Volt) -,, siamo qui per ribadire quanto è già stato detto nella storia. Chiedo scusa a De Gasperi e Pertini, tanto a sproposito citati in questi giorni. Quando il partigiano Pertini diceva di svuotare gli arsenali e riempire i granai non stava certo rinnegando la lotta, armi in pugno, condotta durante la Resistenza”.

Per Stefano Costa, presidente provinciale di Stati Uniti per l’Europa, “dobbiamo partire da ciò che ci unisce, se la difesa comune può unirci costruiamola, difesa comune non vuol dire volere la guerra, ci avevano già pensato i padri dell’Europa con la Ced (Comunità europea difesa, ndr) furono singoli stati sovrani a non volerla”. “Arturo Palmeri (XXI Marzo) ha sottolineato: “Provo due motivi di rabbia. Il primo perché l’Europa sta tornando indietro, il secondo perché ci sono cittadini che non condividono questa piazza (riferito all’appuntamento del 5 aprile dei 5Stelle, ndr) .Dimentichiamo che l’Europa, nel mondo, è l’unica realtà che punta sulla democrazia.”