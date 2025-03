Il comune di Vogogna acquisisce l'immobile dell'ex asilo: possibili disagi per i pazienti del dottor Manini

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la cessione al comune di Vogogna dell’immobile denominato asilo infantile “Ing. A. Vitale”: l’accordo è stato raggiunto dal consiglio di amministrazione dell’edificio e dall’agenzia del demanio. L’immobile sarà ceduto tramite un apposito atto martedì 18 marzo, per trasferirvi la nuova sede operativa del reparto carabinieri forestali del Parco Nazionale Val Grande.

L’amministrazione comunale, che fino ad ora utilizzava l’immobile in convenzione annuale, si trova a dover risolvere alcune problematiche, che potrebbero portare qualche disagio ai cittadini. Innanzitutto, i locali del piano terra sono stati utilizzati fino ad oggi come ambulatorio medico del dottor Gianfranco Manini, ma dovranno ora essere liberati e l’attività ambulatoriale sarà spostata presumibilmente nell’immobile ex latteria. Per permettere lo spostamento, tuttavia, sarà necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione dell’edificio e per questo l’attività dell’ambulatorio dovrà essere temporaneamente sospesa.

Inoltre, gli stessi locali del piano terra risultano ad oggi sede di seggio elettorale e si dovrà dunque richiedere alla Prefettura il trasferimento degli elettori verso gli altri seggi del comune di Vogogna. Infine, sarà necessario spostare il parco giochi, che presumibilmente sarà spostato nell’area dell’ex campo da tennis.