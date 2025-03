Risultato storico per il 2mila8volley: l'under 17 tra le migliori squadre del Piemonte

Un successo incredibile quello ottenuto dall'Under 17 maschile del 2mila8volley Domodossola che domenica 9 marzo, nelle finali di Acqui Terme, ha vinto la medaglia d'argento e strappato il pass per la fase regionale, entrando quindi a far parte delle migliori otto squadre del Piemonte. Gli ossolani vincono nella mattina una semifinale spettacolare, sotto tutti i punti di vista, contro Biella (15 a 13 al tie-break), per poi cedere 3 a 0, esausti, contro i padroni di casa dell’Acqui Terme (nella cui rosa gioca il campione europeo della nazionale italiana juniores Pietro Carrera). Ma la sconfitta non mette in secondo piano l’impresa storica ottenuta dalla squadra ossolana. Era dal lontano 2002, infatti, che una squadra giovanile di Domodossola non arrivava così in altro, quando l’Under 17 dell’allora Dlf Volley era uscita ai quarti di finale contro Caluso.

La cronaca della giornata

Semifinale: 2mila8volley 3 – Spb Biella 2 (25-18, 25-17, 25-27, 24-26, 15-13). Una gara durata oltre le 2 ore e mezza, che per il gioco espresso in campo da entrambe le formazioni aveva il sapore di una finalissima: scambi infiniti, recuperi, difese, gesti tecnici sono stati i protagonisti dei 5 set che hanno regalato ad atleti stessi, al numeroso e “rumoroso” pubblico e agli allenatori una gara che sarà difficile da dimenticare. Dopo essersi portati in vantaggio di 2 set per 25-18 e 25-17 giocando una pallavolo di altissimo livello, Maiello e compagni vengono raggiunti nei successivi 2 parziali terminati 25-27 24-26 in favore di Spb. Nel tie-break Domo parte male, sotto di 6 punti, ma nessuno intende mollare, recupera aggiudicandosi poi la vittoria 15-13. “Complimenti a Biella” commenta coach Nardin “che questa mattina ci ha fatto vivere una gara che nulla aveva da togliere ad una finale. Bravissimi noi, dal primo all’ultimo. Abbiamo raccolto tutto quello seminato fin qui, in particolare i piccoli dettagli su cui abbiamo insistito in settimana. È un risultato tutto loro e che meritano. Ora godiamoci l’esperienza dei regionali”.

Finale: Acqui terme la Bollente 3 – 2mila8volley Domodossola 0 (25-21, 25-19, 25-20). Tutt’altra gara quella disputata nel pomeriggio valevole come finale primo-secondo posto, vinta da Acqui Terme per 3-0 che si diploma così campione territoriale Ticino-Sesia-Tanaro. “Oggi non abbiamo perso una finale, ma ottenuto un pass per i regionali”, commenta a fine gara coach Nardin. “Non è stata una gran finale, né per noi né per Acqui, questa è una gara che se ne giochi altre 9 probabilmente ne perdi 8. Eravamo oggettivamente provati dalla partenza all’alba, con 2 ore e mezza di viaggio, una super partita disputata al mattino su un fondo tutt’altro che confortevole. Condizioni non favorevoli nemmeno per la squadra di casa, che comunque si è dimostrata provata dalla gara del mattino. Il risultato più grande è stato comunque la crescita del gruppo e uscirne comunque sorridenti nonostante la sconfitta”.

Il Ds De Vito commenta così la giornata: “È un risultato storico per la pallavolo domese. Avere una squadra giovanile che disputerà i campionati regionali (siamo già oggi tra le migliori otto squadre di tutto il Piemonte) ci rende orgogliosi del lavoro fin qui fatto. E sicuramente il segnale di come tutti noi stiamo lavorando in una precisa direzione e soprattutto è il risultato di un’ambiente sano e nel quale si lavora bene. Domenica 16 marzo ospiteremo in casa a Domodossola, per la prima volta, la final four categoria under 15, altro gruppo con il quale siamo arrivati tra le prime quattro squadre del comitato. il 23 marzo abbiamo la final six con i piccolissimi dell’under 12. Lo scorso anno ci siamo qualificati con l’under 19, risultato che speravamo e potevamo ottenere anche quest’anno, ma purtroppo il gruppo è stato falcidiato dagli infortuni e non ce l’abbiamo fatta per un solo punto. Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro e orgogliosi dei nostri ragazzi.”

Domenica 16 marzo al Palaraccagni dalle ore 10.30, c'è la possibilità di replicare: va in scena, infatti, la final four di categoria under 15. Domo in semifinale sarà opposto nuovamente ad Acqui Terme. Come per l'under 17, in caso di accesso alla finalissima (che si disputerà sempre al Palaraccagni alle ore 15.00) i domesi guadagneranno il pass per i regionali entrando anche in questa categoria tra le migliori otto squadre del Piemonte.