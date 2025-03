Alla Soms un corso di informatica dedicato al software libero

Venerdì 21 marzo alle 17.30 nella sede della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola si tiene la presentazione del corso-laboratorio di informatica dedicato a Gnu/Linux e al software libero.

Il progetto è rivolto a chiunque abbia interesse ad approfondire la conoscenza informatica e desideri tutelare la propria privacy, utilizzando strumenti informatici potenti, economici e certamente più sicuri di quelli offerti dal mercato “proprietario”, nella volontà di diventare padroni a tutti gli effetti delle proprie macchine e dei sistemi di computazione e calcolo, diversamente da quanto avviene “acquistando” sistemi quali Microsoft Windows, MacOS e Android.

Il laboratorio si prefigge inoltre la costituzione di un Lug (Linux Users Group) locale su base volontaria, al fine di supportare e promuovere la diffusione di Gnu/Linux, in particolar modo per chi si avvicina per la prima volta a tale sistema operativo. Una peculiare enfasi sarà rivolta alla sicurezza informatica e all’uso di risorse liber in riferimento alle linee guida dell’Italian Linux Society.