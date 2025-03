Si conclude il corso di sci del Cai di Piedimulera: oltre 40 i bambini coinvolti

La sezione Cai di Piedimulera, che conta 470 soci, dall’11 gennaio all’8 febbraio ha accompagnato 44 bambini a sciare nel comprensorio dei Burki e Belvedere. “Desideriamo esprimere un sincero grazie ai genitori che ci affidano i loro figli, alla scuola sci di Macugnaga sempre molto cortese, all’amministrazione comunale di Piedimulera disponibile ad offrire il pulmino per il trasporto e la sala consigliare per la premiazione della gara di sci svoltasi domenica 16 febbraio, ma anche a Fabrizia per il suo eccellente servizio”, commenta il consiglio direttivo della sezione.

Inoltre, domenica 27 aprile il Cai Piedimulera organizzerà un’escursione lungo la seconda tappa della Strà Granda: da Pontegrande a Macugnaga con ritorno in pullman di linea. Per maggiori informazioni telefonare a 3485523683 (Maria) o al 3482534221 (Marilena).