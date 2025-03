L'ex asilo di Prata ospiterà la Forestale del Parco Val Grande

Era il vecchio asilo ora diventerà la caserma della Forestale del Parco Valgrande. Cambia ‘volto’ lo stabile che si affaccia sulla strada provinciale a Prata, frazione di Vogogna. Per anni aveva accolto i bambini. L’edifico era infatti ormai chiuso da anni e quindi non più utilizzato. Eccezion fatta per uno spazio che serviva da ambulatorio medico.

L’associazione privata che gestiva l’asilo lo ha dato al Demanio dello Stato che, a sua volta, lo darà alla Forestale. E per questo il Parco Val Grande ha deciso di intervenire finanziando il recupero dello stabile per adattarlo alla nuova vita. L’atto di passaggio è stato firmato proprio oggi.

‘’I responsabili dell’associazione dell’asilo mi hanno informato della cessione dell’immobile – spiega il sindaco Fausto Dotta - . Lì noi abbiamo ambulatorio medico e per questo motivo ci siamo attivati per trovare una soluzione. Locali che però dobbiamo risistemare’’

Ma non è il solo problema da risolvere. Nell’ex asilo c’è anche uno dei seggi elettorali e quindi il Comune dovrà spostarlo. ‘’Abbiamo fatto la richiesta alla prefettura, lo porteremo a Vogogna’’ afferma il sindaco Dotta. L’altro intervento riguarderà il parco giochi che c’è all’interno dell’asilo, per il quale l’amministrazione comunale sta cercando una soluzione.