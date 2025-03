Punto digitale facile: attivi nel Vco gli sportelli per accedere ai servizi della Regione

Proseguono le campagne informative per i cittadini che vogliono orientarsi nelle molteplici opportunità di utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Dopo aver approfondito a inizio anno le funzionalità del portale Inps e dell'Agenzia delle Entrate, i facilitatori presenti nei venti sportelli del Vco (l’elenco con i relativi orari e contatti è consultabile sul sito www.bibliotechevco.it/facilitazione-digitale) tra marzo e aprile potranno accompagnare i cittadini in un percorso di conoscenza dei principali servizi online offerti dalla regione Piemonte.

Gli sportelli coprono tutto il territorio provinciale e puntano a sviluppare e incrementare le competenze digitali dei cittadini al fine di favorire il superamento del divario digitale e sostenere l’inclusione sociale. A livello locale il progetto è coordinato dal comune di Verbania, in collaborazione con i tre Consorzi dei Servizi Sociali e l'area interna della Valle Ossola.

Le porte dei punti digitali sono aperte per assistere gratuitamente cittadini maggiorenni (previste consulenze anche per i minorenni, ma alla presenza di un adulto) in un primo approccio al mondo digitale gestito direttamente dalla regione. I cittadini potranno così essere guidati dai giovani addetti del progetto per accedere ai servizi regionali digitali con Spid e Cie, nello specifico al portale Salute Piemonte per consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico e accedere alla sezione “Il mio medico”, ma anche per imparare ad utilizzare la piattaforma per pagare online il bollo della propria automobile.

Oltre a quanto segnalato, gli sportelli sono a disposizione dei cittadini tutto l'anno per molti altri servizi, dai più elementari ai più complessi, con un'attenzione particolare verso gli utenti più anziani o i meno propensi all'approccio digitale. Si va dunque dalla formazione nell'utilizzo dei dispositivi informatici come smartphone, tablet, pc, all'installazione e utilizzo di applicazioni su smartphone o tablet, fino ai suggerimenti migliori per navigare in sicurezza sul web. Ancora: migliorare il proprio utilizzo degli strumenti di messaggistica istantanea o della casella mail, avvicinarsi ai principali social network, imparare a utilizzare strumenti di pagamento digitale come pagoPA, utilizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online o scolastici (registro elettronico, mensa), gestire l'identità digitale per accedere ai servizi online (Spid, Cie, Cns). Un progetto di vera inclusione digitale, una rete di punti di facilitazione digitale, in cui i giovani si mettono al servizio della collettività.