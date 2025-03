Seconda Categoria, l’Esio non si ferma: tris al Casale Corte Cerro

L'Esio continua la sua marcia trionfale in vetta al campionato di Seconda Categoria. I verbanesi espugnano il campo del Casale Corte Cerro con un netto 3-1 e consolidano il primo posto, mantenendo i sette punti di vantaggio sulla Castellettese. La capolista dimostra ancora una volta la propria superiorità, andando in rete con Schiattone, Primatesta e Campion, mentre i cusiani rendono meno amara la sconfitta con il gol di Battaini. I cusiani, nonostante una buona prova, restano pericolosamente vicini alla zona playout.

Vittoria preziosa per il Pro Vigezzo, che espugna il campo del Fomarco con un secco 2-0 nel derby ossolano. I rossoblù di mister Pennestri vanno a segno con Balassi su rigore nel primo tempo e Fantini nel finale e salgono in quinta posizione, scavalcando il Gargallo. Gli uomini di Piccinini, invece, subiscono una battuta d'arresto pesante, rimanendo in una posizione di classifica non del tutto tranquilla.

Giornata da incorniciare per la Crevolese, che travolge il Maggiora con un roboante 4-1. I gialloblù dominano la partita e segnano due gol per tempo, per una vittoria mai in discussione. I marcatori di giornata sono stati Ferrari, Konè, Malvicini e Altieri su rigore. Gli ossolani conquistano così tre punti fondamentali, che permettono di aumentare il loro margine sulla zona pericolosa.

La Voluntas Suna conquista un buon pareggio casalingo contro il Riviera d’Orta. Il gol di Fortina permette ai granata di conquistare un punto che muove la classifica, e permette l’aggancio al Fomarco. Brutta sconfitta invece per il Cireggio, travolto in casa dal Varallo Pombia con un pesantissimo 0-6. Gli omegnesi non riescono mai a entrare in partita e subiscono una lezione severa, rimanendo in terzultima posizione.

Giornata amara anche per il Crodo, che perde 3-1 contro il Dormelletto Comignago, terza forza del campionato. I rossoverdi lottano, trovano il gol della bandiera con Bianchetti, ma non riescono a contrastare una squadra nettamente superiore. Gli antigoriani restano ultimi con nove punti.

Risultati:

Crodo - Dormelletto Comignago 1 - 3; Casale Corte Cerro - Esio Verbania 1 - 3; Castellettese - Gargallo 3 - 2; Crevolese - Maggiora 4 - 1; Voluntas Suna - Riviera D'Orta 1 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Pro Vigezzo 0 - 2; Cireggio - Varallo Pombia 0 - 6

Classifica:

Esio Verbania 55 - Castellettese 48 - Dormelletto Comignago 44 - Varallo Pombia 34 - Pro Vigezzo 33 - Gargallo 32 - Riviera D'Orta 29 - Crevolese 26 - Voluntas Suna 25 - Fomarco Don Bosco Pievese 25 - Casale Corte Cerro 23 - Cireggio 22 - Maggiora 14 - Crodo 9