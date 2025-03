Il successo di "Cuore di pietra" supera i confini dell'Ossola

Prosegue la mostra “Cuore di pietra”, allestita a Palazzo San Francesco a Domodossola grazie al Kiwanis Club cittadino, che ha promosso una serie di iniziative – di cui la mostra è l’evento clou - a sostegno dei programmi di contrasto al bullismo nelle scuole del territorio.

Come già avvenuto nei giorni scorsi, anche questa settimana alcuni dei venti artisti che hanno donato le proprie opere per realizzare questa esposizione saranno presenti nella sede della mostra per accompagnare il pubblico nella visita. Venerdì 21 marzo saranno presenti Giulio Adobati, Paolo Giacomello e Renzo Foglietta, mentre domenica 23 marzo Fernanda Taddei Rolandi, Laura Stefanoni e Gianluca Ripepi.

La mostra sta creando molta attenzione anche all’interno del mondo Kiwanis, anche a livello nazionale e internazionale. Sabato 22 marzo sarà visitata dal governatore eletto del distretto Italia-San Marino, Basilio Valente. Sarà accompagnato da Maura Magni, gestore di Kiwanis International, dal presidente del Club Kiwanis Esperia, Giorgio Palma, e dall'ex luogotenente della divisione 17, Isabella Varese, che saranno accolti dal presidente del locale club di Domodossola, Federico Spinozzi.

La mostra è visitabile fino al 30 marzo ed è aperta al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.