A Domobianca esibizione della pattuglia aerea We Fly team

Sui cieli di Domobianca sabato 24 maggio, in occasione della Vertical Race, volerà la pattuglia acrobatica We Fly Team. l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili. Un vero e proprio fiore all'occhiello dell'Aviazione civile italiana che si esibirà mezz'ora prima dell'avvio della gara. Si tratterà di uno spettacolo organizzato in memoria del Maggiore delle Frecce Tricolori, Alessio Ghersi, orgoglio della città di Domodossola.

Il We Fly Team è composto da Alessandro Paleri, leader, con oltre 2.500 ore/volo all'attivo, tetraplegico dal 1987 e Marco Cherubini, gregario di sinistra, con circa 1.700 ore/volo, paraplegico dal 1995. Entrambi non hanno l'uso delle gambe e pilotano i loro aerei ultraleggeri FlySynthesis "Texan Top Class", prodotti in Italia, solo con le mani grazie a un comando speciale progettato e realizzato dallo stesso Alessandro che è un ingegnere aerospaziale. Volerà con loro, come gregario destro, Erich Kustatscher, istruttore con oltre 25mila ore di volo al suo attivo su aerei ed elicotteri.

Completano la pattuglia: il pr e speaker, Pino Di Feo, giornalista dell'agenzia di stampa askanews e il fotografo aeronautico, Marco Tricarico. L'esibizione del We Fly Team, della durata di circa 10', non vedrà manovre acrobatiche vere e proprie ma una serie di evoluzioni in formazione stretta, quasi una danza a tempo di musica.