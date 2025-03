Atc Piemonte Nord: bando per 22 alloggi a Villadossola

È stato ufficialmente aperto il bando di autorecupero da parte di Atc Piemonte Nord, che offre un'opportunità unica per gli aspiranti assegnatari di alloggi popolari. Fino al 12 maggio 2025, infatti, è possibile partecipare al progetto che permette di accedere a 75 alloggi residenziali dislocati nelle province di Novara, Biella, Vercelli, Verbania e altri comuni del quadrante di competenza. Questi appartamenti, purtroppo non immediatamente assegnabili a causa di interventi di manutenzione necessari, sono stati individuati come potenziali "appetibili" per chi è in attesa di un alloggio popolare.

Come funziona il bando? Gli aspiranti in graduatoria, dopo aver fatto domanda, si impegnano ad effettuare i lavori di manutenzione già individuati da Atc Piemonte Nord, con un importo massimo di 10 mila euro. La spesa anticipata verrà poi scalata dal canone mensile dell'immobile. Un'opportunità che permette di ottenere una casa a un costo contenuto, contribuendo al suo recupero e miglioramento.

Gli alloggi disponibili sono dislocati in diverse zone del Piemonte: 19 a Novara, 12 a Biella, 4 a Verbania, 22 a Villadossola e altre unità in comuni come Carisio, Santhià, Trino, Vercelli e Invorio. L'Agenzia prevede che, a seguito delle graduatorie che verranno definite nei prossimi mesi, saranno aggiunti ulteriori alloggi al progetto.

Per partecipare, gli interessati possono consultare il sito ufficiale di Atc Piemonte Nord all’indirizzo www.atcpiemontenord.it, dove nella sezione “Area cittadini” è possibile scaricare tutta la modulistica necessaria.