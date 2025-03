L'acqua protagonista degli eventi della Pro Loco

Anche quest'anno la Pro Loco di Domodossola saluterà le stagioni ricordando solstizi ed equinozi attraverso momenti di informazione, incontri ed eventi.

"Il nostro obiettivo è promuovere la conoscenza, l'amore e la protezione del nostro ambiente e fare in modo che si affrontino i cambiamenti climatici più consapevolmente - spiega Vanda Cecchetti presidente Pro Loco - I nostri incontri nell’anno 2025 si prenderanno cura dell’acqua, bene prezioso. Acqua che dà vita, che distrugge, dà energia, acqua che forma il territorio, che fa crescere il cibo, che fa paura o viene implorata con le rogazioni. La leggeremo in ogni sua forma. La collaborazione con altre realtà ed associazioni ci permette di proporre occasioni che speriamo poter condividere con tanti."

Così per l'avvio della primavera sono in programma diverse iniziative: giovedì 20 marzo alle 10.30 in via Rosmini gli alunni delle scuole Milani presenteranno Alban Eiler, mentre venerdì 21 marzo in Cappella Mellerio alle 21 si terrà l'incontro con Alberto Zorloni sulla gestione tradizionale dell'acqua, partendo dai pozzi africani giungendo alle cisterne dell'Ossola. Seguirà la presentazione del progetto "Acqua sorgente" da parte di Sauro Zani, presidente della sezione Cai di Domodossola. Sabato 22 marzo alle 15.30 infine, il via alla "Bici di primavera" con Fiab, poi tutti in piazza Mercato.

Spiega Cecchetti: "Sarà bello iniziare riscoprendo, grazie alle ricerche di Alberto Zorloni e di Ossolanatura, preziosi metodi di raccolta e conservazione dell’acqua nei luoghi e nel tempo. Metodi che possono offrire anche utili suggerimenti pensando a momenti di siccità che possono verificarsi. La serata del 21 sarà anche occasione per presentare la campagna nazionale del Cai dedicata alle sorgenti . E sarà bello salutare una primavera che auguriamo fruttuosa con i nostri bambini. Con loro, in particolare andremo tutti in bici con Fiab per le vie della città e poi divertimento e merendina in piazza Mercato".