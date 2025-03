Bossi e Racco fondano un nuovo gruppo, ma la maggioranza rimane salda

La creazione di un nuovo gruppo consiliare da parte di Simone Racco e Marco Bossi non arriva certo come un fulmine a ciel sereno per la maggioranza guidata da Lucio Pizzi. Anzi, le tensioni con il capogruppo di maggioranza e il presidente del consiglio comunale di Domodossola erano ormai cosa nota da diverso tempo. Si vocifera – e la cosa è quasi certa – che il sindaco abbia chiesto le dimissioni del presidente del consiglio, ma che queste non siano mai arrivate.

Secondo il regolamento comunale, Bossi potrà rimanere presidente del consiglio, mentre Racco non sarà più capogruppo di maggioranza della lista civica di Pizzi.

Al momento, il sindaco preferisce non rispondere alle domande dei giornalisti, prendendosi il tempo per vagliare approfonditamente la questione con la sua maggioranza, anche in vista del consiglio comunale previsto per domani sera, giovedì 20 marzo.

I motivi delle tensioni non sono noti. Certo è, secondo i ben informati, che con il capogruppo di maggioranza Racco la questione si protrae da diverso tempo, mentre con Bossi i problemi siano arrivati solo nelle ultime settimane ad un punto di non ritorno.

Né Bossi né Racco rilasciano ulteriori dichiarazioni rispetto al comunicato diramato intorno alle 12 di oggi. Si attende, ora, la loro conferenza stampa per capire come si posizioneranno all’interno del consiglio comunale su vari argomenti, primo tra tutti quello sul project financing per i parcheggi, che pare essere stato motivo di tensioni all’interno della maggioranza negli ultimi tempi.

Con l’uscita di Bossi e Racco dalla maggioranza, potrebbero cambiare dunque gli equilibri all’interno del consiglio domese. I due consiglieri non passano alla minoranza, valuteranno però di volta in volta rispetto agli argomenti da votare in consiglio se sostenere o meno la maggioranza. Nei prossimi consigli comunali si dovrà dunque valutare come si esprimeranno i due fuoriusciti. Se anche, per ipotesi, i due dovessero decidere di votare con le minoranze, la maggioranza rimarrebbe comunque salda.

Marco Bossi, va ricordato, era uscito dal gruppo della Lega – allora in minoranza – durante il primo mandato di Pizzi, passando alla maggioranza. Da allora Bossi è sempre stato al fianco del sindaco, che lo aveva come presidente del consiglio. Racco, invece, era stato scelto come consigliere provinciale per due anni sotto la presidenza di Alessandro Lana.