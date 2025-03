Case e ospedale di comunità: i lavori al via tra maggio e giugno

Nella giornata di ieri – martedì 18 marzo - si è svolto un proficuo incontro con la ditta e con lo studio tecnico affidatari dell’incarico di progettazione e realizzazione delle Case di Comunità e dell’Ospedale di Comunità che ha previsto l’inizio dei lavori per le Case di Comunità entro il mese di maggio 2025.

È stata approvata la proposta progettuale per la Casa di Comunità di Verbania che sarà sviluppata nei prossimi giorni e a seguire presentata all’ufficio tecnico del comune, come precedentemente erano stati presentati i progetti per le Case di Comunità di Domodossola e Omegna.

Per quanto riguarda l’Ospedale di Comunità si sono chiarite con il comune di Gravellona Toce - all’incontro era presente il sindaco Gianni Morandi - alcune situazioni che riguardavano la realizzazione di un parcheggio, che sono state superate con un ridimensionamento dell’impegno economico.

Pertanto, si prevede l’inizio dei lavori entro il mese di giugno 2025. La direzione generale con l’ufficio tecnico dell’Asl proseguirà con il monitoraggio delle procedure previste per realizzare le nuove strutture sanitarie finanziate con il Pnrr, ritenendole strategiche per una sanità territoriale di qualità e di prossimità.