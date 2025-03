Da oggi è aperta la seggiovia Ruppenstein al Monte Moro

La neve di primavera caduta in questi ultimi giorni, e altra ancora ne dovrebbe scendere, prolunga la stagione sciistica sino al ponte del 1° maggio. La Monte Rosa Ski che gestisce gli impianti di Macugnaga ha già confermato l'apertura del Monte Moro sino al 4 maggio. E da oggi proprio al Moro è aperta la seggiovia Ruppenstein: oltre alla sciovia San Pietro, è entrata infatti in funzione anche la seggiovia che serve l’omonima pista.

Le condizioni si preannunciano ottime per tutta la primavera un po' in tutte le stazioni: tanta la neve a Domobianca, a La Piana e a San Domenico. Tutti gli impianti sono aperti e le condizioni per godersi una fantastica giornata sugli sci sono ottimali.