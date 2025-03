"Bisogni o desideri?": domani l'ultimo appuntamento a Casa don Gianni

È in programma per venerdì 21 marzo alle 21.00 l’ultimo appuntamento con la rassegna “Bisogni o desideri? Strategie di cambiamento dalla comunità alle persone”, ospitata a Casa don Gianni a Domodossola. L’incontro si intitola “Generazioni in ascolto: riflessioni per capirsi meglio tra giovani e adulti”. La tavola rotonda prevede gli interventi Mauro Vassura, Claudio Maulini e Monica Cupia, psicoterapeuti del Centro per la Famiglia di Casa don Gianni; a seguire la proiezione del video “Noi, pensieri in libertà…” di Gianni Clemente e Alessandro Marotta, con protagonisti Anna Barile, Clara Gentillare, Gabriele Ghezza, Gabriele Trapani, Alessandro Marotta, Lorenzo Campani, Giorgio La Rosa, Matteo Triolo, Iris Pronti, Federico Genini.