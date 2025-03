Una primavera di musica in piazza Mercato

Saranno dieci appuntamenti musicali in piazza Mercato a partire da venerdì 21 marzo e sino al 31 maggio: dj set, party latini, karaoke, musica anni 80 e tanto altro ancora. In piazza Mercato le prime tiepide serate saranno animate, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Domodossola, da diversi appuntamenti che accompagneranno le serate all'aria aperta.

Un'occasione per uscire e trascorrere qualche ora in compagnia ascoltando buona musica. Queste le date in cui vi saranno le animazioni: 21 marzo, 11 aprile, 12 aprile, 24 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 maggio, 16 maggio, 17 maggio e 31 maggio.