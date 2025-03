A26, chiuso per una notte il tratto tra Arona e Baveno

A causa di un intervento necessario per la manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, Autostrade per l’Italia comunica la chiusura in orario notturno del tratto compreso tra Arona e Baveno, dal km 165.5 al km 189.9, in direzione Gravellona. Il provvedimento è valido dalle 22.00 del 25 marzo alle 6.00 del 26 marzo.