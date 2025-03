La città di Domodossola piange la scomparsa di Patrizia Marazza, che si è spenta all'età di 51 anni in seguito ad una malattia.



Patrizia è stata per lungo tempo insegnante di inglese in diverse scuole del territorio: dal liceo e le medie Rosmini di Domodossola a Omegna, da qualche anno era entrata di ruolo alle scuole medie Bagnolini di Villadossola, dove ha insegnato fino a gennaio, fintanto che la malattia glielo ha permesso. Nel 1998, aveva impersonato la Cia, la maschera del Carnevale Domese, accanto al Togn, Andrea Zanni.



Patrizia Marazza lascia il marito Uberto e la figlia Carola. I funerali si terranno lunedì 24 marzo alle 14.30 nella chiesa Collegiata di Domodossola. Nella stessa chiesa sarà recitato il rosario, domenica 23 marzo alle 17.30.



La redazione e la direzione di OssolaNews porgono le più sentite condoglianze a Carola e ad Uberto, socio fondatore, ed ideatore del nostro giornale con il quale nel 2011 tutto questo è iniziato.