Truffe agli anziani: un incontro informativo con i carabinieri

La compagnia dei carabinieri di Domodossola organizza, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Crevoladossola, Masera e Montecrestese, un incontro pubblico sul tema delle truffe. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 marzo alle 16.30 nell’aula magna delle scuole medie Casetti di Preglia.

L’arma dei carabinieri e le amministrazioni comunali promuovono l’incontro per fornire lo strumento migliore per prevenire e affrontare le truffe: l’informazione. Sono sempre di più, infatti, i casi che si verificano anche sul territorio del Vco, le cui vittime sono prevalentemente le persone più vulnerabili come gli anziani. Soltanto informando i cittadini sui tipi più comuni di truffe e sulle tecniche messe in atto dai malintenzionati è possibile riconoscerle e denunciarle.