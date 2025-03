Lettura e natura, passeggiate per famiglie dall'Ossola al Cusio e Verbano

Un calendario di camminate ed escursioni rivolte soprattutto alle famiglie con bambini, con nel mezzo letture e attività ludico didattiche: parte a marzo il progetto "Lettura e natura" promosso da Monterosa Promotion Aps, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Vco.

Si tratta di una serie di appuntamenti, distribuiti sul territorio tra Ossola, Cusio e Verbano, con l'intento di valorizzare percorsi e luoghi di interesse culturale poco conosciuti, creando l'opportunità di dare vita a legami di amicizia tra i bambini e a nuove conoscenze tra le famiglie. Prevista anche una sorta di tessera fedeltà dove ad ogni escursione verrà vidimata una casella e ogni cinque partecipazioni è previsto un utile omaggio per ogni bambino a tema lettura.

Gli itinerari individuati sono di facile accessibilità, durante le camminate si alterneranno momenti di letture tematiche, soste di osservazione del paesaggio e degli aspetti storico-naturalistici e brevi laboratori ludico-didattici di coinvolgimento adulti-bambini. Dieci gli appuntamenti, tra Verbano, Cusio e Ossola, della durata di una giornata intera.

Si parte sabato 22 marzo a Cambiasca, sabato 26 aprile a Montecrestese e sabato 17 maggio a Baceno. Si prosegue poi in estate sabato 21 giungo a Malesco, sabato 5 luglio a Oggebbio, sabato 26 luglio a Trasquera e sabato 23 agosto a Macugnaga. Ultimi appuntamenti in autunno sabato 13 settembre a Trontano, sabato 18 ottobre a Madonna del Sasso, sabato 8 novembre a Cesara. I programmi specifici di ogni appuntamento si trovano sul sito www.letturaenatura.weebly.com e sui social Facebook e Instagram. Per informazioni è possibile contattare le guide all'indirizzo mail lettura.natura@gmail.com oppure tramite cellulare (Enrico Zanoletti 347 2558645, Elena Clerici 340 1530827, Stefano Zecconi 347 7929987).