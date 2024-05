Da Crodo alla Tanzania per portare aiuti alla popolazione

Una nuova esperienza di solidarietà per Angela Gemelli, di Crodo, finalista della 31° edizione del concorso “Miss Mamma Italiana Evergreen” (che comprende concorrenti dai 56 anni in su).

Grazie alla collaborazione di numerose altre partecipanti al concorso – di cui è patron il romagnolo Paolo Teti – e a diversi amici, Angela Gemelli ha preso parte ad un viaggio in Tanzania per raggiungere il villaggio di Mwanza e portare personalmente beni di prima necessità, tra cui medicinali, abiti e prodotti per l’igiene personale, a tutti coloro che ne hanno bisogno. Una volta giunta sul posto ha poi acquistato generi alimentari, che sono stati distribuiti alle famiglie del villaggio.

Nel suo viaggio, Gemelli è stata accompagnata da alcuni volontari che vivono in Tanzania e da Padre Michael che, in occasione di una Santa Messa Solenne, ha benedetto tutto ciò che è stato portato tramite gli aiuti di tante persone italiane.

La finalista di Miss Mamma e Paolo Teti sono ora al lavoro per capire se sarà possibile ripetere questa esperienza in futuro, con tante nuove iniziative di solidarietà nel continente africano.