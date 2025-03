"Cantine a bordo": le eccellenze enogastronomiche del territorio sui treni della Vigezzina

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone un nuovo evento che trasformi il classico viaggio in treno in un’esperienza ancora più coinvolgente. Dopo il treno storico e il teatro su binari, domenica 13 aprile è la volta di “Cantine a bordo”, un viaggio lento e panoramico con degustazioni di vini dell’alto Piemonte accompagnati da eccellenze gastronomiche del territorio.

La partenza, come di consueto, è dalla stazione di Domodossola, dove i passeggeri saranno accolti su un treno speciale che partirà alle 11.00; prima della partenza sarà consegnato un kit degustazione al punto informazioni della stazione. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della ferrovia Vigezzina.

Il percorso si snoderà lungo i paesaggi ossolani fino a Re, ultima stazione prima del confine svizzero. Durante il viaggio i passeggeri saranno guidati in un percorso enogastronomico con cinque pregiati vini del territorio, e non solo, in abbinamento ad assaggi proposti dallo chef Luca Prata della Trattoria Stazione di Trontano. Da Re, il treno ripartirà poi per Domodossola, con arrivo previsto alle 13.22.

L’acquisto dei biglietti, al costo di 40 euro (24,50 euro per i bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, con la degustazione vini sostituita da acqua; i bambini da 0 a 6 anni viaggiano gratis). Questi i vini protagonisti: Cantina Silvia Barbaglia (Cavallirio, Boca), Cantina Malga Ribelle (Valdobbiadene); Cantina Edoardo Patrone (Ossola). Gli stessi produttori saranno presenti a bordo per raccontare i vini in degustazione, le caratteristiche e le unicità del patrimonio enologico dei propri territori. A fine corsa i passeggeri potranno acquistare le bottiglie direttamente dai produttori.