Acqua Novara Vco tra le dieci eccellenze italiane della sostenibilità VIDEO

Un riconoscimento importante per Acqua Novara Vco, che si è distinta tra le dieci eccellenze italiane nella categoria “Grandi aziende” del Premio Bilancio di Sostenibilità 2025, promosso da Corriere della Sera e Buone Notizie in collaborazione con NeXt – Nuova Economia per Tutti.

Nelle motivazioni del premio la capacità di raccontare nel modo più trasparente ed esaustivo possibile l’impegno integrale dell’azienda sui criteri Esg (Environmental, Social, Governance).

Durante la cerimonia, ospitata nella prestigiosa Sala Buzzati della sede del Corriere della Sera, l’amministratore delegato Daniele Barbone ha sottolineato il valore di questo premio come attestazione dell’impegno dell’azienda nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile. “La sostenibilità è il qui ed ora: riportare al presente la capacità di guardare al futuro. Questo riconoscimento premia il nostro lavoro e quello di tutta l’organizzazione di Acqua Novara Vco, dalla direzione al consiglio di amministrazione, fino a ogni singolo collega che opera quotidianamente per garantire un ciclo idrico integrato, efficiente e sostenibile. Abbiamo declinato la sostenibilità nella chiave del futuro, un futuro che ci impone di agire per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per rispondere alle esigenze di un territorio in continua evoluzione. Il bilancio di sostenibilità diventa così uno strumento fondamentale per rendere tutto questo concreto, attraverso numeri solidi e trasparenti”, ha dichiarato Barbone.

Il premio, giunto alla quarta edizione, ha registrato un incremento del 10% nelle adesioni rispetto al 2024, coinvolgendo 231 aziende valutate secondo trenta indicatori suddivisi nei tre pilastri ambientali, sociali e di governance. L’evento ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo economico e istituzionale, tra cui l’economista Leonardo Becchetti, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il direttore di NeXt Luca Raffaele, che ha evidenziato come le aziende stiano integrando sempre più la sostenibilità nei loro modelli di business.