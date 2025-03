Un tuffo nel passato con la maestra Rosanna: una giornata di ricordi al Centro Vitas di Domodossola

Un incontro, all’insegna dei ricordi e degli aneddoti, quello che è stato organizzato Sabato 22 marzo dalla maestra Rosanna Carboni presso il Centro Vitas di Domodossola.

Maestra elementare di tanti bambini ossolani, (anche di chi scrive), che ha iniziato la carriera come insegnante di doposcuola e supplente dalla fine degli anni ’70 e dopo aver ottenuto il ruolo ha insegnato in vari paesi dell’Ossola: da Beura a Montescheno, da Megolo a Ornavasso, per arrivare al Villaggio Sisma nei primi anni ’90; fino al 2020, l’anno della meritata pensione.

Numerosi i momenti condivisi con le classi e con i suoi alunni: le letture, intere generazioni di bimbi ossolani sono cresciuti con la “gallina che non riusciva a covare” o nella biblioteca delle elementari del Villaggio Sisma dove c’era sempre un libro firmato Rosanna, le gite, ma anche la mensa.

L’incontro di sabato ha sancito una “rimpatriata” tra vecchi scolari che magari non si incontravano da parecchi anni, ma che una volta ritrovati sono tornati gli stessi alunni delle elementari.