L'Ornavassese condanna l'Omegna alla retrocessione

A 90’ dal termine della Promozione arrivano i primi verdetti. Il più amaro è per l’Omegna, che paga un’annata difficile e scende in Prima Categoria. La sconfitta di Ornavasso è pesante per i rossoneri. Mentre i neri di Adolfo Fusè conquistano 3 punti d’oro che li tengono in corsa per gli spareggi. Masoero e Piana firmano la vittoria dell’Ornavassese: a nulla vale la rete di Poletti. L’Ornavassese capitalizza un buon girone di ritorno: al termine dell’andata era ultima a soli 4 punti: nel ritorno ne ha collezionati 21. Al contrario l’Omegna aveva chiuso l’andata a 13 punti, ne ha colti solo 6 nel ritorno.

Vittoria d’oro anche in casa Juve Domo. I granata (doppietta di Cerutti) liquidano la pratica Dufour Varallo e ora sono secondi a 3 punti dalla vetta e a pari con Chiavazzese e Ivrea. Al Curotti era andato un vantaggio il Varallo con Nobili, poi l’uno-due di Cerutti ha rimesso le cose a posto. E le notizie in arrivo da Cossato (pari col Montanaro) e da Novara (Ivrea battuta dalla Union) hanno fatto il resto.

Si complica la strada del Feriolo, sconfitto dall’Orizzonti Canavese. La formazione di Porcu scivola pesantemente al penultimo posto in piena zona bagarre play out. La squadra lacuale paga un cattivo inizio di stagione: solo 6 punti al termine dell’andata.

Risultati:

Juventus Domo-Dufour Varallo 2-1; Ornavassese-Omegna 2-1; Orizzonti Canavese-Feriolo 1-0; Ceversama-Cameri 1-1; Union Novara-Ivrea 2-1; Città di Cossato-Montanaro 0-0; Chiavazzese-Arona 1-0; Gattinara- V. Vercelli 0-3;

Classifica:

Città di Cossato 63; Juventus Domo, Ivrea, Chiavazzese 60; Arona 48; Gattinara 46; Virtus Vercelli 43; Ceversama 39; Montanaro 38, Orizzonti Canavese 35; Union Novara 31; Dufour Varallo 30; Cameri 26; Ornavassese 25; Feriolo 23; Omegna19.