Ornavasso, un’intera giornata di preghiera per la comunità e il mondo

Dal 28 marzo alle 15 e fino al 29 marzo alla stessa ora, il Santuario giubilare della Madonna del Boden di Ornavasso ospiterà l’iniziativa “24 ore per il Signore”, un’ora di preghiera continua per abbracciare il mondo intero in un’unione spirituale globale.

L’invito è rivolto alle comunità parrocchiali, alle parrocchie dell’Unità Pastorale Missionaria, alle comunità monastiche, al seminario diocesano, alle corali e ai singoli fedeli che desiderano partecipare. Per segnalare la propria presenza e organizzare la partecipazione, è possibile contattare Franca al numero 348 1474690.