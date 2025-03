A Villa Taranto è "Festa delle Bulbose"

Una vera e propria esplosione di colori con la fioritura di oltre 80.000 tulipani: a Villa Taranto, i meravigliosi Giardini Botanici di Verbania, è iniziata la straordinaria fioritura delle migliaia di bulbose che annunciano l’arrivo della primavera. In questo periodo il giardino si trasforma in una vera e propria tavolozza di colore con migliaia di bulbi di circa 70 varietà.

L’attrazione principale è il Labirinto dei Tulipani, un sentiero di circa 400 metri costellato di colori e profumi. Tra le varietà più pregiate che si possono ammirare vi sono i tulipani a fiore di peonia come il “Carnaval de Nice”; a fiore di giglio come il tulipano “Ballerina” e quelli sfrangiati come il tulipano “Vincent Van Gogh”, che prende il nome dal famoso pittore.

Oltre ai meravigliosi colori dei tulipani sarà possibile ammirare la collezione di giacinti oltre alle fioriture di camelie, magnolie, rododendri, narcisi, viole.