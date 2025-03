Cinema Corso: una serata tra memoria e futuro con il corto di Ivana Gloria

Domodossola si prepara a una serata speciale al Cinema Corso, giovedì 27 marzo alle ore 21:00, con la proiezione di "Cinema Corso", il nuovo cortometraggio della regista Ivana Gloria. Un'opera breve ma intensa, della durata di soli cinque minuti, che vuole celebrare la memoria di una delle sale cinematografiche più storiche di tutta la Regione, inaugurata nel 1929 e ancora oggi punto di riferimento per la cultura locale.

Girato con un iPhone 15 Pro, il cortometraggio innesta la sua narrazione sul corpo attoriale dell'insegnante delle elementari Chiaretta Simonetta e sulla voce dell'attore Michele Ragno. Un racconto intimo e poetico, che accompagna lo spettatore nel romantico addio di un cinema alla sua ultima spettatrice.

L’imponente sala principale del Corso, con i suoi tre ordini di posti e una capienza di 630 sedute (affiancata dal 1996 dalla più piccola sala Corsino da 80 posti), viene mappata in ogni suo dettaglio, trasformandosi in simbolo di una memoria collettiva in pericolo.

Dopo il corto di Ivana Gloria, la serata proseguirà con la proiezione del docufilm "Come se non ci fosse un domani", che esplora ambizioni e retroscena del movimento Ultima Generazione. Un doppio appuntamento imperdibile per chi ama il cinema, la cultura e la riflessione sul cambiamento della società.

L’evento si svolgerà presso il Cinema Corso di Domodossola, aperto nel 1929 dalla famiglia Antonioli e oggi di proprietà del gruppo Altair.