"Lana che passione", un incontro organizzato da Acli

La Federazione anziani e pensionati delle Acli Vco organizza un incontro tutto dedicato alla lana, un materiale che purtroppo oggi viene sostituito sempre più dalle fibre sintetiche. Eppure, di benefici la lana ne apporta: li illustrerà tutti la naturopata Elide Del Negro venerdì 28 marzo alle ore 17.15 presso la sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) a Domodossola. Del Negro tratterà dell’importanza del ritorno a “vestirsi di natura” e in particolare dei benefici della lana, materiale primordiale che può donare benessere a livello energetico. Ma verrà anche affrontato il tema del suo trattamento, dalla tosatura senza stress per l’animale, alla colorazione con sostanze naturali.