"Polvere": un viaggio in Nepal raccontato a Ornavasso

La sezione del Club Alpino Italiano di Gravellona Toce presenta la seconda rassegna delle tre serate, dedicate alla montagna e alle sfide che l’uomo affronta nelle sue esplorazioni. L’iniziativa, che si svolgerà presso la sala polivalente di Ornavasso, è organizzata grazie al patrocinio del Comune di Ornavasso e in collaborazione con il Corpo del Soccorso Alpino Stazione di Ornavasso (X delegazione Valdossola) e Gr Piemonte Raggruppamento Est Monterosa.

Il secondo appuntamento, previsto per giovedì 28 marzo, avrà come protagonista il racconto "Polvere", a cura di Giorgia Lanza, che narra un affascinante viaggio in Nepal, tra le città di Kathmandu e Pokhara. Durante la serata, oltre alla proiezione del racconto del viaggio, sarà proposta una raccolta benefica destinata a supportare i bambini delle scuole nepalesi, un’occasione per unire la passione per la montagna alla solidarietà.

La rassegna si concluderà venerdì 9 maggio con "Eiger, l’ultimo problema delle Alpi", una presentazione a cura di Gianni Boriolo, presidente della sezione Cai di Gravellona Toce. Durante la serata, verranno raccontate le storie legate alla leggendaria salita dell'Eiger, dal 1932 al 1938, un’impresa storica che ha segnato la storia dell’alpinismo.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, offrendo un’opportunità unica per scoprire storie di montagna, solidarietà e avventura, in compagnia di esperti e appassionati.