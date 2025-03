Al teatro Massari di Pieve Vergonte "La vita non è un film di Doris Day"

L’amministrazione comunale di Pieve Vergonte promuove una rassegna teatrale di primavera, in scena al centro culturale Mario Massari. Il primo spettacolo in cartellone è “La vita non è un film di Doris Day” di Mino Bellei, in scena venerdì 28 marzo alle 21.00.

Lo spettacolo è una produzione delle compagnie E…dizione straordinaria e Vento di Teatro ed è diretto da Walter Campioni. Sul palco gli attori Silva Cristofari, Raffaella Gambuzzi e Patrizia Viscardi.

La rassegna prevede poi altri spettacoli in programma tra aprile e maggio: “Stasera mi butto” l’11 aprile, “Dove sei stata?” il 9 maggio e “Nessun Normal” il 15 maggio.