Santa Maria Maggiore celebra gli anziani con teatro, giochi e un pranzo speciale

Un’intera primavera dedicata agli anziani del paese: è questa l’iniziativa lanciata dal Comune di Santa Maria Maggiore, che dall’11 aprile al 16 maggio propone una serie di appuntamenti pensati per i “ragazzi della terza età”.

Il centro anziani del paese ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro e di socialità. Oggi, in un momento di sospensione delle sue attività, l’Amministrazione ha deciso di rispondere con un ricco programma di eventi, offrendo occasioni di svago, cultura e convivialità.

Il cuore dell’iniziativa sarà il pranzo “Ragazzi della terza età”, in programma sabato 3 maggio alle ore 12 presso il ristorante dell’Hotel La Scheggia. L’evento è aperto a tutti, ma pensato in particolare per gli anziani del paese, che potranno partecipare gratuitamente. Il costo per gli altri partecipanti è di 30 euro a persona, con prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile al numero 0324 95098.

Ad aprire il calendario di eventi sarà un pomeriggio tra teatro e dolcezza, venerdì 11 aprile alle ore 15.30 presso la Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio. Il pubblico potrà assistere alla messa in scena di due spettacoli brillanti, “Arsenico e merletti” e “Cenerentole”, interpretati da Maria Grazia Parnisari, Lorella Maurizi e Viviana Obertini. La rappresentazione, tra italiano e dialetto, sarà seguita da una merenda offerta a tutti i presenti.

Il ciclo di eventi si concluderà venerdì 16 maggio con “Giochiamo insieme”, un pomeriggio di giochi sociali e musica, sempre nella Sala Mandamentale, a partire dalle 15.00. Anche in questa occasione, l’incontro si chiuderà con una merenda in compagnia.

L’ingresso agli eventi dell’11 aprile e del 16 maggio è gratuito, fino a esaurimento posti. "Abbiamo voluto organizzare queste iniziative per regalare momenti di spensieratezza e di socialità ai nostri anziani", spiega il Sindaco Claudio Cottini. "Sono appuntamenti che uniscono cultura e divertimento, ma che soprattutto rafforzano quel senso di comunità e appartenenza che per noi è fondamentale".

Una primavera all’insegna dell’incontro e della condivisione, per riscoprire il valore dello stare insieme e regalare sorrisi a chi ha fatto la storia del paese.