"Soluzioni montane per un futuro sostenibile": premiati i giovani vincitori del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024

Si è concluso con successo l’Educational “Soluzioni Montane per un Futuro Sostenibile”, tenutosi a Druogno il 8 e 9 aprile, che ha visto protagonisti i primi dieci classificati nelle due categorie del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024. L’evento ha offerto ai giovani partecipanti un’opportunità unica di approfondire la conoscenza del proprio territorio montano, grazie a un ricco programma di incontri e attività.

Durante le due giornate, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con esperti del settore, tra cui Valentina Ramoni, che ha aperto le porte della sua Azienda Agricola di Malesco, e Monica Mattei, responsabile dell’Ufficio Cultura di Santa Maria Maggiore, affrontando temi legati alla sostenibilità e alla vita in montagna. Ma è stato Enrico Tarò insieme a Francesca Perlo dell’Associazione Culturale Noau a guidare i partecipanti nella creazione di un manifesto per la sostenibilità ambientale alpina, un’occasione per sensibilizzare i giovani riguardo le problematiche locali e globali.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Stefano Chelo, membro del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, e Stefania Cerutti, presidente di Ars.Uni.Vco Ets, che hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori della settima edizione del concorso. Ecco i premiati:

Categoria 1: “Racconti fantastici o verosimili” (per le classi terze della scuola secondaria di primo grado)

1° posto: Angelica Imperiali – I.C. Fogazzaro Rebora di Baveno

2° posto: Celeste Scodellaro – I.C. Fogazzaro Rebora di Baveno

3° posto: Evan Bottacchi – I.C. Rina Monti Stella di Verbania

Categoria 2: “Le Alpi in un post” (per gli studenti delle scuole superiori)

1° posto: Matilde Aresi – L.S. ISS Piero Gobetti di Omegna

2° posto ex aequo: Joelia Cobo – SIA Istituto Ferrini Franzosini di Verbania, Noemi Giovanola – Liceo Giorgio Spezia di Domodossola

3° posto ex aequo: Alessia Lanza – L.S. ISS Piero Gobetti di Omegna

L’Educational è proseguito con l’inaugurazione della mostra multisensoriale dedicata a Carlo Bossone, un viaggio nell’universo della montagna, tra colori e sapori, che sarà visibile fino al 4 maggio 2025 presso il Farti Museum di Domodossola.

La mostra, realizzata in collaborazione con l'Istituto Rosmini International Campus, è stata un’occasione per scoprire la vita di montagna attraverso le opere di Carlo Bossone, un'artista che ha saputo cogliere l’essenza del territorio alpino. La visita, oltre a essere un'esperienza visiva, ha stimolato i sensi, offrendo al pubblico un incontro con le tradizioni culturali e naturali della montagna.

Sabato 10 maggio, alle 17.30, presso la Sala Falcioni di Domodossola, si terrà la presentazione pubblica del Manifesto “Soluzioni Montane per un Futuro Sostenibile”, realizzato dai vincitori durante l’Educational. In questa occasione, sarà distribuita la pubblicazione “Leggere le Montagne 2024”, contenente i racconti e i post dei vincitori, insieme all'E-Book, scaricabile dal sito ufficiale www.arsunivco.eu.

Il Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, promosso da Ars.Uni.Vco Ets in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Vco, la Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari e numerosi sponsor, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel valorizzare e promuovere la cultura alpina e la sostenibilità tra i giovani.